Cena di Stato a Windsor | i beauty look di Kate Middleton Melania Trump e della regina Camilla

Kate Middleton, la regina Camilla e Melania Trump: sono state loro le indiscusse protagoniste femminili al banchetto di Stato che si è tenuto mercoledì 17 settembre nella St.George’s Hall del Castello di Windsor, in onore della visita ufficiale del Presidente americano Donald Trump nel Regno Unito. Kate Middleton incanta con capelli sciolti e la sua tiara del cuore. Un banchetto a Windsor è già, di per sé, un evento più unico che raro. L’ultimo, in ordine di tempo, si era tenuto lo scorso giugno in occasione della visita di Emmanuel e Brigitte Macron, ma per trovarne un altro bisogna risalire al 2014, quando la regina Elisabetta II accolse il Presidente irlandese Michael D. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cena di Stato a Windsor: i beauty look di Kate Middleton, Melania Trump e della regina Camilla

