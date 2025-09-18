Cena di gala con tutti gli onori per Donald Trump al Castello di Windsor
Windsor, 18 set. (askanews) - Clima da Downton Abbey, uno spettacolo accuratamente orchestrato dal governo britannico e dalla famiglia reale ha offerto a Donald Trump a Windsor un'accoglienza sfarzosa. La cena di Stato di mercoledì sera al Castello è stata particolarmente sontuosa. Ospitata nella St. George's Hall, l'evento ha visto Trump e diversi membri della sua amministrazione mescolarsi sia con la nobiltà britannica che con i leader del mondo degli affari. Su un lato del grande tavolo da banchetto della sala lungo 47 metri i posti erano sistemati per il Segretario di Stato Marco Rubio, Re Carlo III, Trump e Catherine, principessa del Galles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cena - gala
Ingrid Alexandra di Norvegia alla cena di gala con i Macron: perché quel continuo inchino agli ospiti?
Ospitò una cena di gala per il G7 ma era sotto sequestro: indagato il titolare di un ristorante di Como
Sotto sequestro il ristorante di lusso del G7 sul lago di Como: “La cena di gala si è svolta in una sala abusiva”
Dopo la cena di gala a #Windsor, #ReCarloIII saluta #Trump, che ha trascorso la notte nel castello con la first lady #Melania . Il presidente Usa, tenuto rigorosamente lontano dal pubblico e dalle contestazioni, è diretto verso la residenza di campagna del prem - X Vai su X
CHARITY GALA PER IEOMONZINO! Al @portraitmilano la cena organizzata dalla @fondazione_ieomonzino e @cameramoda per sostenere la ricerca! Con la presidente @patriziasandrettorerebaudengo sempre in prima linea per la fondazione! Tks to @lam - facebook.com Vai su Facebook
Cena di gala con tutti gli onori per Donald Trump al Castello di Windsor; Donald Trump a Windsor, l'incontro con Carlo e Camilla: imponente picchetto d'onore e cena di gala; Kate conquista Donald Trump: «Splendida e in ottima salute». E Re Carlo cita i 250 anni dall'Indipendenza americana.
Cena di gala con tutti gli onori per Donald Trump al Castello di Windsor - (askanews) – Clima da Downton Abbey, uno spettacolo accuratamente orchestrato dal governo britannico e dalla famiglia reale ha offerto a Donald Trump a Windsor un’accoglienza sfarzosa ... Lo riporta askanews.it
Trump, 'essere qui uno dei più grandi onori della mia vita - La visita di Stato nel Regno Unito è "uno dei più grandi onori della mia vita". Si legge su msn.com