Cena di gala con tutti gli onori per Donald Trump al Castello di Windsor

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Windsor, 18 set. (askanews) - Clima da Downton Abbey, uno spettacolo accuratamente orchestrato dal governo britannico e dalla famiglia reale ha offerto a Donald Trump a Windsor un'accoglienza sfarzosa. La cena di Stato di mercoledì sera al Castello è stata particolarmente sontuosa. Ospitata nella St. George's Hall, l'evento ha visto Trump e diversi membri della sua amministrazione mescolarsi sia con la nobiltà britannica che con i leader del mondo degli affari. Su un lato del grande tavolo da banchetto della sala lungo 47 metri i posti erano sistemati per il Segretario di Stato Marco Rubio, Re Carlo III, Trump e Catherine, principessa del Galles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cena gala tutti onoriTrump, 'essere qui uno dei più grandi onori della mia vita - La visita di Stato nel Regno Unito è "uno dei più grandi onori della mia vita". Si legge su msn.com

