Cena di gala con tutti gli onori per Donald Trump al Castello di Windsor

Windsor, 18 set. (askanews) - Clima da Downton Abbey, uno spettacolo accuratamente orchestrato dal governo britannico e dalla famiglia reale ha offerto a Donald Trump a Windsor un'accoglienza sfarzosa. La cena di Stato di mercoledì sera al Castello è stata particolarmente sontuosa. Ospitata nella St. George's Hall, l'evento ha visto Trump e diversi membri della sua amministrazione mescolarsi sia con la nobiltà britannica che con i leader del mondo degli affari. Su un lato del grande tavolo da banchetto della sala lungo 47 metri i posti erano sistemati per il Segretario di Stato Marco Rubio, Re Carlo III, Trump e Catherine, principessa del Galles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net