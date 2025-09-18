Cellulite e sport | la buccia d’arancia aumenta con l’attività sportiva?

È un annoso dilemma che colpisce tutte coloro che iniziano a fare sport: la cellulite aumenta effettivamente in questi casi o è solo un’impressione? Perché se è vero che tante donne non notano particolari cambiamenti, altre invece evidenziano un aumento della buccia d’arancia, soprattutto sulle gambe. Ma è davvero così? « In effetti sì, può succedere e i fattori sono differenti. Non dipende dal tipo di sport iniziato ma da come i muscoli reagiscono all’attività sportiva, soprattutto se non sono già allenati» spiega la dottoressa Laura Mazzotta, Medico Estetico specialista in Igiene Preventiva e Nutrizione Clinica a Ferrara presso Poliambulatorio Aesthe Medica e Aura a Milano presso Centro Medico Ripamonti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cellulite e sport: la buccia d’arancia aumenta con l’attività sportiva?

In questa notizia si parla di: cellulite - sport

Al Villaggio. Guitar Tribute Players · Scars to Your Beautiful. Nuovo corso in arrivo: InfoMobility! 30 minuti per drenare, riattivare e rimodellare. Dì addio a ritenzione idrica e cellulite, e ritrova leggerezza ogni giorno. Martedì ore 19.00 con @aliszin Dove? # - facebook.com Vai su Facebook

Gli sport che aiutano a eliminare la cellulite - Avvolge, cosce e glutei, è antiestetica, fastidiosa, a volte dolorosa Temibile, odiata cellulite, nemica delle donne sempre, di più in questo periodo: bisogna scoprirsi e quasi un anno di poco ... Si legge su gazzetta.it

Sport contro la cellulite: quali sono i più efficaci - Ma uno sport non vale l’altro, se l’obiettivo è contrastare il ristagno dei liquidi e la cellulite. Si legge su gazzetta.it