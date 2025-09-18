Cellulari venduti in nero e fatture false | nei guai il tiktoker Angelo Napolitano
Grossi guai per il tiktoker e imprenditore Angelo Napolitano. La guardia di finanza ha disposto il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di quasi 6 milioni di euro (5.740.561 di euro per la precisione) ai danni del 47enne, amministratore della "Am Distribution Srl", società che. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: cellulari - venduti
Smartphone Android più venduti e in OFFERTA su AMAZON - Guida all'acquisto - X Vai su X
Apre Twiga Milano: niente cellulari, solo lusso e ospiti VIP. Ecco come sarà il nuovo locale più discusso della città >> https://buff.ly/g0QAgaq - facebook.com Vai su Facebook
Cellulari venduti in nero e fatture false: nei guai il tiktoker Angelo Napolitano; Evasione fiscale Iva con la vendita di smartphone in nero: sotto indagine un tiktoker noto nel napoletano; Napolitano Store, sequestro da 5 milioni di euro: vendita in nero, truffa sull’Iva e fatture false.
Napolitano store, scoperta maxi frode: fatture false ed evasione dell'Iva - Commercializzavano "in nero" telefonini di ultima generazione a prezzi molto più bassi di quelli di mercato che però il cliente doveva assolutamente pagare in contanti: i militari del Nucleo di Polizi ... Si legge su ansa.it
Napolitano Store, sequestro da 5 milioni di euro: vendita in nero, truffa sull’Iva e fatture false - Sequestro da 5 milioni di euro per la società che gestisce "Napolitano Store": la Finanza contesta vendite in nero e false fatturazioni per ... fanpage.it scrive