Cellulare nascosto nel bagno del locale il titolare | Noi del tutto estranei alla vicenda
Totale estraneità alla vicenda e piena collaborazione con la polizia per arrivare ad individuare il responsabile dell'insano gesto. Il titolare dell'enoteca e cocktail bar Corner interviene per precisare alcuni aspetti della vicenda che ha coinvolto, suo malgrado, il locale del centro a Lanciano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Cellulare nascosto in cella, lo trova la polizia penitenziaria. Nuovo caso a Barcaglione
Emanuela Ruggeri morta in via del Mandrione, il suo cellulare non si trova. Il corpo era nascosto da un materasso
Droga e un micro cellulare nascosto in un panino: sequestri nel carcere di Bergamo
“Questo è un porco". Gli hanno preso il cellulare era pieno di cose.” Anna Foglietta blocca il set ha denunciato un macchinista che fotografava di nascosto un’attrice. Cosa ha raccontato - facebook.com Vai su Facebook
CELLULARE NEL BAGNO DI UN BAR DI LANCIANO: INDAGINI PER CAPIRE SE LE FOTO SONO SUI SOCIAL - LANCIANO – L’intimità di un bagno per le donne in un bar del centro storico di Lanciano (Chieti) è stata violata da un cellulare piazzato per spiare, con l’obiettivo puntato direttamente sul wc. Scrive abruzzoweb.it
Guardone filmava le colleghe in bagno - Filmava le colleghe in bagno, intente a espletare i propri bisogni fisiologici, e conservava i video sul suo telefonino. Come scrive ilgazzettino.it