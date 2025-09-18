Celleno una mozione per riconoscere la Palestina | Anche noi dobbiamo far sentire la nostra voce

La Tuscia continua a mobilitarsi per la causa palestinese. Dopo mesi di manifestazioni, fiaccolate e prese di posizione nei consigli comunali del territorio, anche a Celleno arriva una mozione che punta al riconoscimento dello Stato di Palestina.Il gruppo consiliare di minoranza ha depositato un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: celleno - mozione

Celleno, una mozione per riconoscere la Palestina: Anche noi dobbiamo far sentire la nostra voce.

Da AVS e Partito Democratico una mozione perché il Governo italiano riconosca lo Stato di Palestina - Anche il centrosinistra di Carpi prende posizione nei confronti di quel che sta accadendo nella striscia di Gaza e in Cisgiordania: su impulso di AVS insieme con il Partito Democratico di Carpi, è sta ... temponews.it scrive

Quale è la posizione dei partiti sullo Stato di Palestina, chi vuole riconoscerlo e chi no - La risoluzione approvata dal Parlamento europeo chiede agli Stati Ue di riconoscere la Palestina, tra le altre cose ... Segnala fanpage.it