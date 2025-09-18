Celiachia da ottobre attivo il nuovo sistema digitale per acquistare alimenti senza glutine
Dal 1° ottobre 2024 in Sicilia sarà attivo il nuovo sistema informatizzato di assistenza integrativa gestito attraverso la piattaforma regionale Celiachi@RL, destinato a tutti i cittadini in possesso di esenzione per celiachia o dermatite erpetiforme e di un piano terapeutico attivo. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: celiachia - ottobre
Il 7 ottobre presso MAIA, SR 630 - Formia-Cassino - Km 23 Spigno Saturnia, si svolgerà il corso di Alta Formazione con Rossanina Del Santo, dalle ore 9.30 alle 13, tema corso "allergie e celiachia: come gestire in sicurezza il cliente" Per informazioni e prenot - facebook.com Vai su Facebook
Celiachia, da ottobre attivo il nuovo sistema digitale per acquistare alimenti senza glutine; Celiachia in Sicilia: buoni digitali e più libertà di scelta dal 1° ottobre; Settimana Nazionale della Celiachia, un incontro con gli esperti per informare e fare chiarezza.
Asp Catania, dal 1 ottobre piattaforma regionale Celiachi@RL - Dal 1 ottobre in Sicilia sarà attivo il nuovo sistema informatizzato di assistenza integrativa gestito attraverso la piattaforma regionale Celiachi@RL, destinato a tutti i cittadini in possesso di ese ... Scrive ansa.it
Celiachia e nuovo anno scolastico: i consigli di Aic - Le cautele per il pasto a scuola e le azioni di Aic per favorire l'inclusione degli alunni con celiachia spiegata a Interris. Segnala interris.it