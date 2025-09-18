Celiachia da ottobre attivo il nuovo sistema digitale per acquistare alimenti senza glutine

Dal 1° ottobre 2024 in Sicilia sarà attivo il nuovo sistema informatizzato di assistenza integrativa gestito attraverso la piattaforma regionale Celiachi@RL, destinato a tutti i cittadini in possesso di esenzione per celiachia o dermatite erpetiforme e di un piano terapeutico attivo. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

