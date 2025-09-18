Celebre fotografo trovato strangolato | ipotesi di omicidio

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio in seguito alla morte del fotografo Maurizio Rebuzzini, 74 anni. L’uomo è stato trovato mercoledì sera agonizzante sul ballatoio del suo studio in via Zuretti, non lontano dalla Stazione Centrale. A lanciare l’allarme è stato il figlio, che lo ha trovato riverso a terra e ha subito chiamato i soccorsi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, Rebuzzini è deceduto poco dopo il ricovero. I sanitari hanno riscontrato sul suo corpo segni compatibili con uno strangolamento e diverse ecchimosi, elementi che hanno spinto gli inquirenti ad aprire l’indagine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

