C’è un nuovo grande polo fieristico del vino | BolognaFiere annuncia la nascita del marchio Wine Experience
Con l'acquisizione del 30% della società United Experience, inizia la stagione delle ferie all'estero: esordio ad aprile a Londra. Mentre su Bologna si concentrano mercato Fivi, Slow Wine Fair e Champagne Experience. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: nuovo - grande
Grande Fratello, rivoluzione in arrivo: due edizioni nella prossima stagione e un nuovo conduttore
Nuovo libro di fantasy accogliente in arrivo quest’estate da un grande autore
Formula Imola, Monti nuovo timoniere: “Grande responsabilità, ma squadra coesa”
Diamo il benvenuto nella nostra squadra a un nuovo, grande partner: Banca Prealpi SanBiagio! Fondata nel 1894, questa banca cooperativa è un simbolo di fiducia e legame con il territorio. La loro missione di sostenere famiglie e associazioni rispecchia in - facebook.com Vai su Facebook
Padova: Zaia, nuovo ospedale grande polo internazionale, prima pietra nel 2026 - "Il nuovo polo ospedaliero di Padova sara' un grande centro internazionale per la cura, la ricerca e per i trapianti forte di 963 posti letto, di 40 sale ... Lo riporta ilsole24ore.com
Nuovo polo per l’automazione nell’ex stabilimento Stefanel: «Grande opportunità occupazionale per molti». Previste 50 assunzioni - Sta iniziando una nuova vita per l’ex stabilimento Stefanel, lungo la Postumia a Ponte di Piave. Come scrive ilgazzettino.it