Al direttore - “Stronzo, ti prendo a pugni (non ci deve essere un contraddittorio)” è il nuovo format di Enzo Iacchetti. La risposta italiana a “Prove me wrong” di Charlie Kirk. Andrea Minuz Siamo passati rapidamente dal “Prove me wrong” a “Let me hit”. E a proposito di pugni, e di Pisa. Il professor Casella, tra le molte colpe che avrebbe avuto, secondo gli esagitati ed estremisti studenti picchiatori di Pisa, avrebbe sbagliato a firmare un appello promosso un anno fa da questo giornale. L’appello lo promuovemmo nel giugno del 2024. Era un appello che prendeva spunto da un altro appello scritto in quei giorni da un collettivo formidabile formato da accademici e ricercatori e chiamato “Vigilance Universités”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - C'è un modo per opporsi agli utili idioti dell'Intifada globale