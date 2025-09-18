C’è un Del Piero in questo Yildiz Per Capello è lui il simbolo della Juventus di oggi Gazzetta
“Cè un Del Piero in questo Yildiz” — osa Capello su la Gazzetta dello Sport. E continua: “Lo vedo come un’immagine importante della Juventus, come lo è stato Ale che ancora oggi riesce ad esserlo. Lui in questo momento è il 10, indossa la maglia che ha più valore storico in assoluto e lo fa con voglia e personalità. Si vede che c’è un Del Piero in questo Yildiz per quello che fa quando gioca, nella posizione che occupa e dove rende di più.” Yildiz è un leader. Parliamo di un altro periodo, di un altro contesto, di un calcio diverso. Ma Capello è sicuro: “Hanno le stesse capacità balistiche, anche da fuori area. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
5 cose che (forse) non sai su Kenan Yildiz, a partire da due dettagli in comune con Alex Del Piero
Yildiz, la ricetta del 10 bianconero: «Lavoro, la libertà di Tudor e i messaggi di Del Piero. Il resto non conta. Juve a vita? Io penso questo»
Yildiz Juve, il migliore amico del talento bianconero lo racconta: «È innamorato di questo club, esultava già da bambino come Del Piero. È tutto perfetto per lui…»
Capello esalta Yildiz: «È un simbolo come lo è stato Del Piero. La Juventus ora se lo goda finché può perchè in futuro…» - Poi parla anche del suo possibile futuro: le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport Alla Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato ... Riporta juventusnews24.com
Capello avvisa la Juventus: "Sarà impossibile trattenere Yildiz" - Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus e ora commentatore, dalle pagine della Gazzetta dello Sport parla di Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus: "C’è un Del Piero in questo Yildiz. Secondo msn.com