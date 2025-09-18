C’è un Del Piero in questo Yildiz Per Capello è lui il simbolo della Juventus di oggi Gazzetta

“Cè un Del Piero in questo Yildiz” — osa Capello su la Gazzetta dello Sport. E continua: “Lo vedo come un’immagine importante della Juventus, come lo è stato Ale che ancora oggi riesce ad esserlo. Lui in questo momento è il 10, indossa la maglia che ha più valore storico in assoluto e lo fa con voglia e personalità. Si vede che c’è un Del Piero in questo Yildiz per quello che fa quando gioca, nella posizione che occupa e dove rende di più.” Yildiz è un leader. Parliamo di un altro periodo, di un altro contesto, di un calcio diverso. Ma Capello è sicuro: “Hanno le stesse capacità balistiche, anche da fuori area. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

