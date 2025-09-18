C' è chi chiama in causa sicurezza e igiene chi sobrietà e decoro Il Codacons ironizza | La prossima mossa sarà il grembiule? La questione di come sia giusto vestire a scuola è annosa E divisiva

S uccede più o meno ogni anno, e il 2025 non fa eccezione. Con circolari e persino depliant illustrativi, diversi istituti italiani stanno specificando al dettaglio quale debba essere il dress code a scuola: da Taormina a Trezzano sul Naviglio, si vietano scollature, pantaloni troppo corti, ciabatte ma anche capelli colorati, unghie finte e barbe incolte o creative. C’è chi chiama in causa sicurezza e igiene, chi sobrietà e decoro. La questione di come sia giusto vestire a scuola è vecchia come il mondo, e come la scuola. E divisiva. Angelina Mango torna all’università: il look “brat” per andare a dare gli esami X Leggi anche › Grembiuli gialli all’asilo per la parità di genere? Il leghista Pillon: «Lasciate in pace i bambini» Dress code a scuola, gli istituti chiedono decoro: no a unghie lunghe e scollature. 🔗 Leggi su Iodonna.it

