C' è chi chiama in causa sicurezza e igiene chi sobrietà e decoro Il Codacons ironizza | La prossima mossa sarà il grembiule? La questione di come sia giusto vestire a scuola è annosa E divisiva
S uccede più o meno ogni anno, e il 2025 non fa eccezione. Con circolari e persino depliant illustrativi, diversi istituti italiani stanno specificando al dettaglio quale debba essere il dress code a scuola: da Taormina a Trezzano sul Naviglio, si vietano scollature, pantaloni troppo corti, ciabatte ma anche capelli colorati, unghie finte e barbe incolte o creative. C’è chi chiama in causa sicurezza e igiene, chi sobrietà e decoro. La questione di come sia giusto vestire a scuola è vecchia come il mondo, e come la scuola. E divisiva. Angelina Mango torna all’università: il look “brat” per andare a dare gli esami X Leggi anche › Grembiuli gialli all’asilo per la parità di genere? Il leghista Pillon: «Lasciate in pace i bambini» Dress code a scuola, gli istituti chiedono decoro: no a unghie lunghe e scollature. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: chiama - causa
“Liquami fognari sulle Mura”. La denuncia di Giannini che chiama in causa il Comune
Strada di Sant’Abbondio chiama in causa il Comune: i cassonetti sono spariti
Caro voli in Sicilia e in Sardegna, l’Antitrust chiama in causa la Commissione Ue
A inizio ottobre arriverà alla Corte penale internazionale una denuncia che chiama in causa il governo italiano per complicità nel genocidio a Gaza. A presentarla sarà Fabio Marcelli, direttore dell’Istituto di Studi Giuridici sul Mediterraneo del Cnr, che individu - X Vai su X
Happy pizza causa guasto linea fissa Nuovo numero chiama Tel 333 795 6400 - facebook.com Vai su Facebook
Onorario di avvocato e transazione in corso di causa: limiti di applicabilitÃ dell'art. 68 L.P.; Venticinque anni di televisione italiana in un libro. L¿autore, Enrico Menduni, vede un sistema debole a rischio di imbarbarimento.