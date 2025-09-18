CdS – Palermo è fatta per l’arrivo di Bereszy?ski | i dettagli dell’accordo

2025-09-18 12:07:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Bartosz Bereszy?ski si appresta a diventare un nuovo calciatore del Palermo. Il laterale destro classe ’92, reduce dall’esperienza in Serie B con la maglia della Sampdoria, ha accettato la proposta economica del City Football Group ed è pronto ad approdare alla corte di Filippo Inzaghi. Palermo, è fatta per lo svincolato Bereszy?ski: in arrivo l’ex Sampdoria. Bartosz Bereszy?ski al Palermo, è fatta. L’esterno difensivo polacco si trasferirà in rosanero a parametro zero, dopo aver salutato la Sampdoria in estate. In Sicilia ritroverà proprio l’ex blucerchiato Carlo Osti, direttore sportivo che ha voluto fortemente regalare un’altra pedina importante a Filippo Inzaghi, a caccia della promozione diretta in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

