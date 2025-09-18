CdS – Palermo è fatta per l’arrivo di Bereszy?ski | i dettagli dell’accordo
2025-09-18 12:07:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Bartosz Bereszy?ski si appresta a diventare un nuovo calciatore del Palermo. Il laterale destro classe ’92, reduce dall’esperienza in Serie B con la maglia della Sampdoria, ha accettato la proposta economica del City Football Group ed è pronto ad approdare alla corte di Filippo Inzaghi. Palermo, è fatta per lo svincolato Bereszy?ski: in arrivo l’ex Sampdoria. Bartosz Bereszy?ski al Palermo, è fatta. L’esterno difensivo polacco si trasferirà in rosanero a parametro zero, dopo aver salutato la Sampdoria in estate. In Sicilia ritroverà proprio l’ex blucerchiato Carlo Osti, direttore sportivo che ha voluto fortemente regalare un’altra pedina importante a Filippo Inzaghi, a caccia della promozione diretta in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: palermo - fatta
Palermo: è fatta per Elia e Augello. D’Andrea e forse Kumi all’Avellino, che punta a Tutino
Mercato Palermo: Gyasi è cosa fatta, Palumbo vicinissimo. Ma il DS Osti sta lavorando a un nome importante per blindare la retroguardia di Inzaghi, c’è ottimismo sulla trattativa
Premio Maria Elisa Di Fatta al direttore del Conservatorio di Palermo Mauro Visconti
#Palermo, è fatta per l'arrivo di #Bereszynski: i dettagli dell'accordo - X Vai su X
L'INCIDENTE DELL'ADDAURA, NON CE L'HA FATTA GAETANO SCAFFIDI | Nell'impatto era morta Anna Romano leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/13/palermo-lincidente-alladdaura-non-ce-lha-fatta-il-51enne-alla-guida-dello-scooter/ - facebook.com Vai su Facebook
CdS – Bardi al Palermo e Desplanches al Pescara è ufficiale | i dettagli degli accordi.
CdS – Napoli-Palermo, è il momento di variare, e reperire soluzioni alternative - Il Napoli stasera alle ore 21,00, allo stadio Maradona, affronterà il Palermo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Da ilnapolionline.com