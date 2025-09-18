Cava de’ Tirreni Premio Mamma Lucia | IX edizione

È giunto alla IX edizione il Premio Mamma Lucia alle donne coraggio. Nato dalla volontà di celebrare e onorare le azioni e l’ideale di Lucia Apicella, da tutti nota come mamma Lucia, il riconoscimento mira a far conoscere quelle azioni, anche apparentemente piccole, che le donne spesso compiono quotidianamente, in Italia e nel mondo. Come mamma Lucia, che in quei corpi martoriati non vedeva nemici ma solo “figli di mamma”, così ci sono donne che lavorano per superare ostacoli e costruire un mondo migliore. Le vincitrici del 2025. La commissione ha decretato le straordinarie vincitrici del 2025. 🔗 Leggi su Zon.it

