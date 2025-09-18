Cattedrale si inaugura La confessione di Fedra e viene aperta la cripta dei canonici
Un altro spazio della cattedrale di Agrigento, inedito e sconosciuto, anche a molti agrigentini, è stato aperto alla pubblica fruizione. Da oggi sarà visitabile, per la prima volta, la cripta dei canonici, i sacerdoti che amministravano la cattedrale, celebravano la preghiera nel coro e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: cattedrale - inaugura
BlogSicilia. . Le notizie qui https://linkinbio.blogsicilia.it/ Cerimonia di inaugurazione del restauro della Cappella di Santa Rosalia nella Cattedrale di Palermo. Dopo un meticoloso lavoro di restauro, la cappella, che custodisce l’urna argentea con le reliquie - facebook.com Vai su Facebook
22/8/25. S'inaugura oggi nel tempietto di S.Martino accanto alla cattedrale di Chioggia la suggestiva mostra di Stefania D'Urso su "L'Antica voce dei Draghi". Resterà aperta, a ingresso libero, fino a domenica 31 agosto con orario pomeridiano-serale dalle 17 a - X Vai su X
Cattedrale, si inaugura “La confessione di Fedra” e viene aperta la cripta dei canonici; Agrigento, il 18 settembre l’inaugurazione del progetto con l’opera La Confessione di Fedra; Arriva ad Agrigento, con inaugurazione il 18 settembre, il progetto culturale di Benedetto Poma, “Mito contemporaneo”, a cura di Carmen Bellalba.