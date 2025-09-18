Cattedrale si inaugura La confessione di Fedra e viene aperta la cripta dei canonici

Un altro spazio della cattedrale di Agrigento, inedito e sconosciuto, anche a molti agrigentini, è stato aperto alla pubblica fruizione. Da oggi sarà visitabile, per la prima volta, la cripta dei canonici, i sacerdoti che amministravano la cattedrale, celebravano la preghiera nel coro e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it