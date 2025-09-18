Catello Maresca racconta Giovanni Falcone | appuntamento a Vallesaccarda

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il ciclo di incontri organizzati dalla Pro Loco Vallesaccarda Aps in memoria del Professore Franco Pagliarulo. Dopo l’evento dedicato al libro di Andrea Covotta, Politica e Pensiero, il 23 settembre prossimo, con inizio alle 18.00, a Vallesaccarda, presso l’Hotel Ristorante Minicuccio, ci sarà la presentazione del libro “ Il Genio di Giovanni Falcone- Prima il dovere ”, scritto dal Magistrato anticamorra Catello Maresca per la diffusione della Cultura Antimafia. Dopo il saluto del Sindaco di Vallesaccarda Franco Archidiacono, interverranno Dott.ssa Sonia Cerullo, Presidente Pro Loco Vallesaccarda; Dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Catello Maresca racconta Giovanni Falcone: appuntamento a Vallesaccarda

In questa notizia si parla di: catello - maresca

“Tra Politica e Legalità”, Catello Maresca ospite di FI giovani

Giovanni Falcone, prima il dovere. Catello Maresca presenta il suo libro a Sant’Angelo dei Lombardi

Catello Maresca. . La situazione a Napoli e provincia ormai è fuori controllo. Bisogna intervenire subito #catellomaresca #unionenazionaleantimafia #napoli #legalita #giovani #unica #giustizia #cultura #camorra #antimafia - facebook.com Vai su Facebook

Maresca racconta Falcone. Con un messaggio ai giovani: Prima il dovere; Giovanni Falcone, prima il dovere. Catello Maresca presenta il suo libro a Sant'Angelo dei Lombardi; Catello Maresca presenta a Castellammare il suo nuovo libro.

LETTURE/ Maresca e “Il genio di Giovanni Falcone”, così un eroe cambia molte vite - L'ultimo libro di Catello Maresca è dedicato a Giovanni Falcone, al suo esempio umano e alla sua lezione professionale. Segnala ilsussidiario.net

CERVINO - Una palestra di Legalità, successo per l’incontro di presentazione del libro di Catello Maresca GUARDA LE FOTO - 30, si è svolta presso l' Associazione "Il Girasole" sita a Messercola, la presentazione del libro del magistrato Maresca Catello, Il Genio di Giovanni Falcone ... Si legge su casertafocus.net