Catania San Cristoforo | Maxi sequestro di droga e arresto di un 47enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arresto per detenzione ai fini di spaccio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un 47enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto sulla base di indizi raccolti dagli investigatori, che saranno verificati in sede giurisdizionale. Indagini e attività di osservazione. L’operazione è frutto di un’intensa attività info-investigativa condotta da una squadra specializzata nel contrasto alla criminalità diffusa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, San Cristoforo: Maxi sequestro di droga e arresto di un 47enne

In questa notizia si parla di: catania - cristoforo

Tre sparatorie in 48 ore a Catania, l'ultima contro l'abitazione di un pregiudicato a San Cristoforo

Catania, sigilli al centro scommesse di San Cristoforo: tra i clienti nomi legati a omicidi e mafia

Catania, arrestati due spacciatori in un immobile di San Cristoforo già sottoposto a sequestro

Catania, in casa armi e droga: arrestato 32enne a San Cristoforo - facebook.com Vai su Facebook

Catania, la polizia fa irruzione a San Cristoforo tra i market della droga e le stalle abusive Sequestrata una crack room https://lasicilia.it/notizie/catania-la-polizia-fa-irruzione-a-san-cristoforo-tra-i-market-della-droga-e-le-stalle-abusive-2603379/?utm_source=t - X Vai su X

Catania, maxi controllo a San Cristoforo: sanzioni per maltrattamento animali, attività commerciali,; Catania, maxi attività di controllo nel quartiere San Cristoforo: sequestrati due immobili adibiti a piazze di spaccio; Catania, crack room e basi di spaccio: maxi operazione della polizia a San Cristoforo.

San Cristoforo, trovata droga in una cisterna e 5 cavalli in una stalla abusiva - Una stalla abusiva è stata scoperta a Catania dalla Polizia di Stato che ha denunciato un 34enne pregiudicato per maltrattamento di animali. Si legge su lasicilia.it

San Cristoforo, trovata droga in un terreno abbandonato e cinque cavalli in una stalla abusiva - Gli animali sono stati sottoposti a vincolo sanitario, affidandoli al proprietario con l’obbligo spostarli in un luogo idoneo e provvisto di codice aziendale. cataniatoday.it scrive