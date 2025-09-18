Catania controlli a San Cristoforo | sequestrata cocaina e scoperta stalla abusiva

L'operazione della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha condotto una serie di controlli mirati nel quartiere San Cristoforo. L'operazione ha portato al sequestro di 300 grammi di cocaina e alla denuncia di un 34enne catanese per maltrattamento di animali. Contestate inoltre sanzioni amministrative per un totale di 17.000 euro. Il sequestro della droga. Durante i pattugliamenti in via Mulini a Vento, i cani antidroga "Maui" e "Ares" hanno individuato la presenza di sostanze stupefacenti in un terreno abbandonato. All'interno di una cisterna di plastica i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto con tre buste sottovuoto contenenti cocaina, successivamente sequestrata e inviata alla Polizia Scientifica per le analisi.

In questa notizia si parla di: catania - controlli

