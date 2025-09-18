Castello Arechi musica jazz con Walter Ricci per la festa di San Matteo

Salerno celebra San Matteo anche con la musica. Domenica 21 settembre, al Castello Arechi, è in programma il concerto del pianista e cantante jazz Walter Ricci, che si esibirà in sestetto proponendo una rilettura originale degli standard degli anni ’40. La serata è promossa dalla Provincia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

