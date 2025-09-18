Castello Arechi musica jazz con Walter Ricci per la festa di San Matteo
Salerno celebra San Matteo anche con la musica. Domenica 21 settembre, al Castello Arechi, è in programma il concerto del pianista e cantante jazz Walter Ricci, che si esibirà in sestetto proponendo una rilettura originale degli standard degli anni ’40. La serata è promossa dalla Provincia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: castello - arechi
Fiamme vicine al Castello di Arechi
Apertura straordinaria di Musei provinciali e Castello Arechi il 15 agosto: l'annuncio
Salerno, domenica 21 settembre, giorno di San Matteo: concerto di Walter Ricci al Castello Arechi
Danza e Memoria: Movimento tra Storia e Cultura Pellezzano – Eremo dello Spirito Santo | Salerno – Castello di Arechi, Pinacoteca Provinciale 14 settembre | 28 settembre | 19 ottobre 2025 Evento gratuito Il progetto, promosso dall’Associazione - facebook.com Vai su Facebook
Castello Arechi, musica jazz con Walter Ricci per la festa di San Matteo; Turismo a Salerno, il Natale delle luci: «Una stagione di eventi»; Concerti a Salerno e non solo: tutti gli eventi da non perdere a luglio.
Musica al Castello per 'Estate a Napoli' da Sepe a Moni Ovadia - Jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d'autore: tutto in 'Musica al Castello', dal 25 luglio al 3 agosto nel cortile monumentale di Castel Nuovo, iniziativa promossa e finanziata dal Comune per Napoli ... Riporta ansa.it
Musica al Castello, il Maschio Angioino crocevia di suoni e storie - Jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d’autore: ecco i principali ingredienti di “Musica al Castello”, in programma dal 25 luglio al 3 agosto nel cortile monumentale di Castel Nuovo, noto anche come ... Scrive rainews.it