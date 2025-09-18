Castellabate riprendono i lavori di completamento al Polo Scolastico a Santa Maria
Sono ripresi i lavori per il completamento del Polo Scolastico-Sportivo di Santa Maria di Castellabate. Dopo alcuni problemi burocratici dovuti ai fondi necessari alla realizzazione dell’opera, con la conseguente sospensione degli interventi, già da alcuni giorni le attività di cantiere sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Riprendono i lavori di messa in sicurezza del porto di San Marco. La nota del Comune di Castellabate
Castellabate, riprendono lavori di completamento del polo scolastico di Santa Maria.
Castellabate: riprendono i lavori di completamento del polo scolastico di Santa Maria - La struttura, strategica per il territorio e molto attesa da tutta la comunità, si avvicina così alla sua definitiva ultimazione
Castellabate, ultimati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso - Sono terminati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso lungo il suggestivo sentiero naturalistico "La Grotta", situato nella frazione San Marco di Castellabate.