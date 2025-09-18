Castellabate riprendono i lavori di completamento al Polo Scolastico a Santa Maria

Sono ripresi i lavori per il completamento del Polo Scolastico-Sportivo di Santa Maria di Castellabate. Dopo alcuni problemi burocratici dovuti ai fondi necessari alla realizzazione dell’opera, con la conseguente sospensione degli interventi, già da alcuni giorni le attività di cantiere sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Castellabate, riprendono lavori di completamento del polo scolastico di Santa Maria.

