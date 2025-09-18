Castelfidardo grandi celebrazioni per i 165 anni della Battaglia per l' Unità d' Italia
Castelfidardo (Ancona), 18 settembre 2025 - Una data evocativa, un momento di memoria condivisa che lancia un forte messaggio di unità e coesione in una fase storica minacciata da venti di guerra. Il 165esimo anniversario della Battaglia di Castelfidardo, passaggio chiave per l'annessione delle Marche al resto della penisola e per il processo di unificazione, non è una celebrazione fine a se stessa, bensì la lezione di un passato da cui sembra ci sia ancora tanto da imparare. Oggi la partecipazione delle istituzioni, delle scolaresche, delle associazioni e dei rievocatori in costume di Tracce di Ottocento e Accademia di Oplologia, alla cerimonia che si è svolta in un luogo storico come il Sacrario-Ossario della Battaglia ove è stata data decorosa e comune sepoltura ai caduti delle due avverse fazioni, testimonia la convergenza di energie e intenti verso ideali di pace e fratellanza dei popoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Castelfidardo, grandi celebrazioni per i 165 anni della Battaglia per l'Unità d'Italia