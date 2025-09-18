Castel Volturno ritrovato senza vita il sub scomparso in mare
Il corpo dell’uomo, un 66enne originario di Torre del Greco, è stato individuato dalla Guardia Costiera dopo due giorni di ricerche nelle acque di Castel Volturno. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Giuseppe Izzo, il sub di 66 anni originario di Torre del Greco, scomparso in mare a Castel Volturno, nella mattinata del 16 . 🔗 Leggi su 2anews.it
Sub scomparso in mare Castel Volturno, ritrovato il corpo; Trovato morto Giuseppe Izzo, il sub disperso in mare a Castel Volturno; Castel Volturno – Trovato corpo senza vita, aveva un laccio emostatico intorno al braccio.
Ritrovato senza vita il sub scomparso a Baia: lutto a Torre del Greco - La notizia del ritrovamento è stata confermata dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha espresso il cordoglio della città. Scrive agro24.it
LA FOTO. Ritrovato il corpo del sub 66enne, annegato a BAIA VERDE - Il corpo di Giuseppe Izzo è stato ritrovato questa mattina, dopo giorni di ricerche senza sosta da parte della Guardia Costiera. Come scrive casertace.net