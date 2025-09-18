castel volturno ritrovato il corpo senza vita di giuseppe izzo era sotto la sabbia del fondale

Il corpo di Giuseppe Izzo, 66 anni, originario di Torre del Greco, è stato individuato dalla Guardia Costiera nelle acque di Castel Volturno (Caserta), a poca distanza da un lido. L’uomo era scomparso la mattina del 16 settembre mentre, insieme a un amico, stava raccogliendo arenicola, un verme molto usato come esca dai pescatori. Castel . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

