Castel San Giorgio 25 e 26 settembre | Città Noir – Non esserci è un delitto

Castel San Giorgio si tinge di noir per l’ottava edizione del festival dedicato alla letteratura nera e d’inchiesta. Torna il 25 e 26 settembre, nella splendida cornice di Villa Calvanese a Castel San Giorgio, l’atteso appuntamento con Città Noir, il festival letterario dedicato al noir e alla cronaca. Giunto all’ottava edizione, l’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Lanzara e curato dall’Assessore alla Cultura Antonia Alfano, con un programma sempre più ricco di ospiti, presentazioni e momenti di riflessione. 25 settembre – ore 18:00. Si parte con la sezione Città Noir History e la presentazione del saggio-inchiesta: “I diari segreti di Raffaele Cutolo” di Giancarlo Meo e Gianluigi Esposito, giornalisti d’inchiesta. 🔗 Leggi su Zon.it

