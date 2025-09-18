Cassano fa marcia indietro | Quando Conte allenava la Juve dissi che era un mister da terza fascia Gli devo delle scuse è tra i 3-4 migliori allenatori al mondo

Cassano fa marcia indietro: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sull’ex allenatore della Juve adesso al Napoli, Antonio Conte. Con la sua schiettezza e il suo stile inconfondibile, Antonio Cassano è tornato a far parlare di sé nel corso della trasmissione ‘Viva el Futbol’. L’ex attaccante ha dedicato una parte della sua analisi ad Antonio Conte e al suo avvio sulla panchina del Napoli, sorprendendo tutti con un’autocritica che non è così comune nel mondo del calcio. Cassano ha ammesso di aver cambiato radicalmente idea sul tecnico, ricordando un episodio del passato quando il mister allenava la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cassano fa marcia indietro: «Quando Conte allenava la Juve dissi che era un mister da terza fascia. Gli devo delle scuse, è tra i 3-4 migliori allenatori al mondo»

