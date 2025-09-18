Caso Resinovich Visintin | ‘Tireremo fuori i nostri assi’ parla la Youtuber sul telefono regalato
Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin a Dentro la notizia: ‘Non ho nulla da nascondere’. A quasi tre anni dalla scomparsa e dalla tragica scoperta del corpo di Liliana Resinovich, il caso continua ad alimentare domande e sospetti. Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato, torna a parlare pubblicamente, respingendo ogni accusa: “Non ho niente a che fare con la morte di mia moglie”, ha dichiarato in diretta su Canale 5, nel programma Dentro la notizia. Il giallo di Trieste – iniziato il 14 dicembre 2021 con la scomparsa di Resinovich e proseguito il 5 gennaio 2022 con il ritrovamento del cadavere in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico – resta ancora senza una verità processuale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: caso - resinovich
Resinovich, le ultime rivelazioni di Sterpin: «C'è un mandante e un esecutore. Il movente? Visintin senza Lilly non poteva permettersi quella vita». Stasera il caso a Quarto Grado
Quarto Grado, un’esclusiva sul caso di Liliana Resinovich. L’intervista a Claudio Sterpin
Caso Resinovich, il gip sulla frattura alla vertebra T2: ecco com’è andata. Fissato l’incidente probatorio
Caso #Resinovich, la mossa di Sebastiano: "Arrestatemi". Il caso dei dati cancellati #liliana #dentrolanotizia #18settembre - X Vai su X
Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite a oggi a Ore 14, il programma di cronaca nera condotto da Milo Infante su rai 2. Dal caso Resinovich a Pierina Paganelli: guarda l'intervento integrale - facebook.com Vai su Facebook
Liliana Resinovich, la mossa del marito Sebastiano: "Arrestatemi". Il caso dei dati cancellati - Sebastiano Visintin è l'unico indagato per la morte di sua moglie, Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ... Da iltempo.it
Caso Resinovich, Visintin 'tireremo fuori i nostri assi' - Noi siamo pronti, anche coi miei avvocati: quando sarà il momento tireremo fuori i nostri assi. Scrive msn.com