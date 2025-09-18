Caso Resinovich Visintin | ‘Tireremo fuori i nostri assi’ parla la Youtuber sul telefono regalato

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin a Dentro la notizia: ‘Non ho nulla da nascondere’. A quasi tre anni dalla scomparsa e dalla tragica scoperta del corpo di Liliana Resinovich, il caso continua ad alimentare domande e sospetti. Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato, torna a parlare pubblicamente, respingendo ogni accusa: “Non ho niente a che fare con la morte di mia moglie”, ha dichiarato in diretta su Canale 5, nel programma Dentro la notizia. Il giallo di Trieste – iniziato il 14 dicembre 2021 con la scomparsa di Resinovich e proseguito il 5 gennaio 2022 con il ritrovamento del cadavere in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico – resta ancora senza una verità processuale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

