caso resinovich spunta un telefono regalato da visintin a una conoscente

Un nuovo tassello si aggiunge al misterioso caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022, tre settimane dopo la sua scomparsa da casa. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Piccolo, emerge ora un dettaglio inedito che coinvolge il marito della vittima, Sebastiano Visintin, indagato per omicidio. Nel novembre 2022, circa un anno dopo la sparizione della moglie, Visintin avrebbe regalato un proprio telefono Samsung a una conoscente, la youtuber Paola Calabrese. L’apparecchio è stato successivamente sequestrato dagli inquirenti il 21 settembre 2023 e, su disposizione della pm Ilaria Iozzi, sarà sottoposto a nuovi accertamenti tecnici per stabilire se contenga elementi utili all’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

