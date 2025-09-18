Caso Resinovich spunta un telefono regalato da Visintin a una conoscente

Thesocialpost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo tassello si aggiunge al misterioso caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022, tre settimane dopo la sua scomparsa da casa. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Piccolo, emerge ora un dettaglio inedito che coinvolge il marito della vittima, Sebastiano Visintin, indagato per omicidio. Nel novembre 2022, circa un anno dopo la sparizione della moglie, Visintin avrebbe regalato un proprio telefono Samsung a una conoscente, la youtuber Paola Calabrese. L’apparecchio è stato successivamente sequestrato dagli inquirenti il 21 settembre 2023 e, su disposizione della pm Ilaria Iozzi, sarà sottoposto a nuovi accertamenti tecnici per stabilire se contenga elementi utili all’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

caso resinovich spunta un telefono regalato da visintin a una conoscente

© Thesocialpost.it - Caso Resinovich, spunta un telefono regalato da Visintin a una conoscente

In questa notizia si parla di: caso - resinovich

Resinovich, le ultime rivelazioni di Sterpin: «C'è un mandante e un esecutore. Il movente? Visintin senza Lilly non poteva permettersi quella vita». Stasera il caso a Quarto Grado

Quarto Grado, un’esclusiva sul caso di Liliana Resinovich. L’intervista a Claudio Sterpin

Caso Resinovich, il gip sulla frattura alla vertebra T2: ecco com’è andata. Fissato l’incidente probatorio

Liliana Resinovich, spunta il terzo uomo: chi è il farmacista. La rivelazione di Sterpin durante l'incidente probatorio; Liliana Resinovich, spunta un altro amico speciale. Sterpin: «C'era un terzo uomo, un farmacista. Ma la loro storia non era importante...; Liliana Resinovich, in incidente probatorio di Sterpin spunta ipotesi terzo uomo: Si tratta di un farmacista.

caso resinovich spunta telefonoOmicidio Liliana Resinovich, il mistero del vecchio cellulare regalato dal marito Visintin alla youtuber: accertamenti degli inquirenti - Nel novembre del 2022, circa un anno dopo la scomparsa della moglie Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin regalò un proprio telefono a una conoscente, la youtuber Paola Calabrese. Secondo msn.com

caso resinovich spunta telefonoLiliana Resinovich/ Indagini sul “misterioso” smartphone di Sebastiano: fu regalato ad un’amica nel 2022 - Il giallo di Liliana Resinovich con le indagini che si concentrano su uno smartphone che Sebastiano regalò ad un'amica a novembre del 2022 ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Caso Resinovich Spunta Telefono