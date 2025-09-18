Sebastiano Visintin è l'unico indagato per la morte di sua moglie, Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio 2022. "Da come è stata presentata la cosa a questo punto arrestatemi. Sinceramente, di tutto questo, la scomparsa di mia moglie, non ho niente a che fare. Perciò sono tranquillo, sereno", afferma l'uomo ospite di "Dentro la notizia" su Canale 5. "Io continuerò sulla mia strada, su quelle che sono le mie possibilità. Sono a disposizione degli inquirenti se mi vogliono sentire, ho i miei consulenti, i miei avvocati che mi sono vicino, perciò sono sereno e tranquillo", afferma intervistato da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Resinovich, la mossa di Sebastiano: "Arrestatemi". Il caso dei dati cancellati