Caso Paolo Mendico la procura pronta ad ascoltare quattro adolescenti

Lidentita.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insieme all'indagine penale anche l'ispezione del Ministero dell'Istruzione all'istituto comprensivo Guido Rossi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Suicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola; Suicida a 14 anni, la procura dei minori convoca quattro compagni di Paolo; Paolo Mendico, i nomi di 4 compagni di classe in Procura. Il padre: «Sono quelli che lo hanno bullizzato». Le risate ai funerali.

caso paolo mendico procuraPaolo, risate e non solo ai funerali: 4 compagni di classe in procura (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Si legge su donna.fidelityhouse.eu

caso paolo mendico procuraSuicida a 15 anni, la Procura potrebbe convocare quattro compagni di scuola - La Procura dei minorenni di Roma valuta di ascoltare quattro ex compagni di classe di Paolo Mendico, il quindicenne trovato senza vita in provincia di Latina. Secondo tg24.sky.it

