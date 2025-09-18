BRAUNSCHWEIG (Germania) L’unico sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, la bimba inglese di 3 anni di cui non si hanno più notizie dal 2007 quando si trovava coi genitori in un resort di Praia da Luz nel sud del Portogallo, è uscito ieri mattina dal carcere. Christian Brueckner, 48 anni, ha finito di scontare la pena di 7 anni e mezzo per lo stupro di una turista americana settantenne nel 2005 sempre in Algarve; la magistatura di tre Paesi – Germania, Portogallo e Gran Bretagna – lo ritiene il colpevole del rapimento e del probabile omicidio della piccola, ma le prove raccolte contro di lui sono indiziarie tanto che il procuratore di Braunschweig che conduce l’inchiesta, Christian Wolters, ha dovuto arrendersi ammettendo di non avere la possibilità di una condanna senza dubbi in tribunale; ha però ottenuto che all’uomo, classificato come pedofilo e "pericoloso", sia stato tolto il passaporto e debba portare il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Maddie, scarcerato il primo sospettato. Mancano prove per inchiodarlo per omicidio