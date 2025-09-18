Caso Almasri ok dalla Giunta alla richiesta di chiarimenti L' opposizione si astiene
La Giunta per le autorizzazioni alla Camera ha approvato la richiesta avanzata dal centrodestra per domandare alla procura di Roma e al tribunale dei ministri chiarimenti in merito alla posizione della capa di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, sul caso del generale libico Almasri. L'opposizione non ha partecipato al voto. La richiesta ora verrà trasmessa al presidente della Camera. "Chiediamo di sapere se è indagata, quale reato è contestato e quando sarebbe stato compiuto e l'eventuale capo di imputazione", ha spiegato ieri il capogruppo di Fdi Dario Iaia. Si chiede di capire perché la posizione della dirigente non sia stata accorpata nella richiesta di autorizzazione per Nordio, Piantedosi e Mantovano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: caso - almasri
Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»
Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video
Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”
Caso Almasri, la Giunta approva la richiesta di chiarimenti su Bartolozzi. L'opposizione non ha partecipato al voto #ANSA - X Vai su X
Caso Almasri, autorizzazione a procedere: ha vinto la "ragion di Stato". Cosa c'è scritto nelle memorie dei ministri https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/almasri-memoria-difensiva-ministri-cosa-contiene/ - facebook.com Vai su Facebook
Caso Almasri: ok della Giunta alla richiesta di chiarimenti sulla posizione di Giusi Bartolozzi; Almasri, la Giunta della Camera approva la richiesta di chiarimenti sul caso Bartolozzi: l'ok della maggioranza tra tensioni; Caso Almasri, la Giunta approva la richiesta di chiarimenti su Bartolozzi.
Caso Almasri: ok della Giunta alla richiesta di chiarimenti sulla posizione di Giusi Bartolozzi - l'istanza del centrodestra sulla richiesta di chiarimenti alla Procura di Roma e al Tribunale dei ... Lo riporta msn.com
Caso Almasri, ok dalla Giunta alla "richiesta di chiarimenti". L'opposizione si astiene - Si chiede perché la posizione della dirigente non sia stata accorpata nella richiesta di autorizzazione per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Si legge su msn.com