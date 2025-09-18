Caso Almasri ok dalla Giunta alla richiesta di chiarimenti L' opposizione si astiene

La Giunta per le autorizzazioni alla Camera ha approvato la richiesta avanzata dal centrodestra per domandare alla procura di Roma e al tribunale dei ministri chiarimenti in merito alla posizione della capa di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, sul caso del generale libico Almasri. L'opposizione non ha partecipato al voto. La richiesta ora verrà trasmessa al presidente della Camera. "Chiediamo di sapere se è indagata, quale reato è contestato e quando sarebbe stato compiuto e l'eventuale capo di imputazione", ha spiegato ieri il capogruppo di Fdi Dario Iaia. Si chiede di capire perché la posizione della dirigente non sia stata accorpata nella richiesta di autorizzazione per Nordio, Piantedosi e Mantovano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

