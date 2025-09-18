Caso Almasri la Giunta per le autorizzazioni approva la richiesta del centrodestra su Bartolozzi

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha approvato l’istanza presentata dal centrodestra per chiedere alla procura di Roma e al tribunale dei ministri chiarimenti sulla posizione di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, nell’ambito della vicenda Almasri. La decisione è stata assunta con il voto favorevole della maggioranza, mentre le opposizioni hanno scelto di non partecipare, in segno di protesta contro quella che considerano una procedura impropria. L’istanza approvata sarà ora trasmessa al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al quale spetta il compito di dare seguito alla richiesta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Almasri, la Giunta per le autorizzazioni approva la richiesta del centrodestra su Bartolozzi

