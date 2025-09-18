Caso Almasri la destra dà il via all’iter per salvare Bartolozzi | l’ok alla Camera Il Pd | Vogliono insabbiare tutto

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta delle autorizzazioni della Camera ha approvato la richiesta della maggioranza di chiedere un chiarimento al tribunale dei ministri e alla Procura sulla posizione di Giusi Bartolozzi – capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio – sul caso Almasri. L’opposizione non ha partecipato al voto. La richiesta della Giunta dovrà ora essere trasmessa al presidente della Camera Lorenzo Fontana, per essere inoltrata ai magistrati. “La maggioranza – commenta Antonella Forattini, capogruppo Pd in Giunta per le Autorizzazioni – mostra un’ostinazione incomprensibile e pericolosa nel voler insabbiare e bloccare tutto, impedendo alla giustizia di fare il proprio corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

caso almasri la destra d224 il via all8217iter per salvare bartolozzi l8217ok alla camera il pd vogliono insabbiare tutto

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, la destra dà il via all’iter per salvare Bartolozzi: l’ok alla Camera. Il Pd: “Vogliono insabbiare tutto”

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

caso almasri destra d224Almasri, la destra attacca i pm: “Chiariscano su Bartolozzi” - Giunta delle autorizzazioni verso la richiesta di chiarimenti alla procura Nordio: “Connessione tra le accuse a lei e ai ministri” ... Segnala repubblica.it

caso almasri destra d224Caso Almasri, la destra avvia iter per scudare Bartolozzi: oggi chiederà gli atti al Tribunale dei ministri - Centrodestra avvia l'iter per garantire lo scudo alla capo gabinetto di Nordio, indagata per false dichiarazioni ai pm ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Destra D224