Caso Almasri la destra dà il via all’iter per salvare Bartolozzi | l’ok alla Camera Il Pd | Vogliono insabbiare tutto
La Giunta delle autorizzazioni della Camera ha approvato la richiesta della maggioranza di chiedere un chiarimento al tribunale dei ministri e alla Procura sulla posizione di Giusi Bartolozzi – capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio – sul caso Almasri. L’opposizione non ha partecipato al voto. La richiesta della Giunta dovrà ora essere trasmessa al presidente della Camera Lorenzo Fontana, per essere inoltrata ai magistrati. “La maggioranza – commenta Antonella Forattini, capogruppo Pd in Giunta per le Autorizzazioni – mostra un’ostinazione incomprensibile e pericolosa nel voler insabbiare e bloccare tutto, impedendo alla giustizia di fare il proprio corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
