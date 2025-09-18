caso almasri giunta approva richiesta chiarimenti centrodestra su bartolozzi

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha approvato, con i soli voti di maggioranza, l’istanza avanzata dal centrodestra di inoltrare alla procura della Repubblica di Roma e al Tribunale dei ministri una richiesta di nuovi atti per ‘chiarire’ la posizione di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, sul caso Almasri. L’opposizione non ha partecipato al voto per rimarcare la contrarietà nei confronti di una richiesta che considera illegittima. L’istanza sarà ora inoltrata al presidente della Camera Lorenzo Fontana per dare seguito alla richiesta di maggioranza. Dori: “Richiesta su Bartolozzi estranea ad attuale lavoro giunta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

