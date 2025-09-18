Case svaligiate razziati gioielli e ricordi di famiglia

"Attenzione, ladri a Gallo". E’ questo l’allarme lanciato ieri mattina tra gli abitanti della frazione di Poggio Renatico che si sono trovati a fare i conti con delle visite indesiderate e spiacevoli che portano via preziosi ma soprattutto ricordi. "In mattinata verso le 10 – è un primo racconto - 4 persone col volto coperto hanno provato a entrare in casa dei miei genitori in via Saldone. Hanno un Mercedes grigio chiaro vecchio modello e pare non siano italiani". Una signora in pieno centro però, si è trovata casa svaligiata. "Mio figlio è uscito di casa alle 10, il mio dirimpettaio è sempre seduto in giardino fino alle 11, e io sono rientrata alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case svaligiate, razziati gioielli e ricordi di famiglia

In questa notizia si parla di: case - svaligiate

Case monitorate e svaligiate seguendo un “protocollo”: 36enne catturato in Spagna. Era colpito da un mandato di cattura europeo

? - Cinque case svaligiate in una notte - ? A Calto. E a Bagnolo di Po un uomo si è trovato il ladro in giardino. E' allarme furti in Altopolesine. #furti #sicurezza #vocecdirovigo Vai su Facebook

Perugia, il trucco della colla per svaligiare le case: ladri catturati dalla polizia https://ift.tt/Blhvdkn https://ift.tt/go8IfaK - X Vai su X

Case svaligiate, razziati gioielli e ricordi di famiglia; ?? Ladri svaligiano due case, rubati soldi e gioielli: paura in un residence; Week end di furti in tutta la Marca: razzia di oro e gioielli dei topi d'appartamento.

Ladri al patronato e nella villetta: razziati computer, gioielli, borse e un Rolex - Dopo il colpo andato a segno qualche giorno fa al patronato di Pionca, la notte tra domencia e lunedì è toccato a quello di Codiverno. Lo riporta ilgazzettino.it

Case svaligiate a Casarza: “In azione diversi gruppi di ladri” - In alcuni casi, hanno notato gli inquirenti, i furti sono stati compiuti da professionisti. Scrive ilsecoloxix.it