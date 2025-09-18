Case popolari di via Pacini Via libera al progetto | Aiuterà tante famiglie

Case popolari di via Pacini, in nove mesi dall’annuncio del finanziamento al progetto esecutivo. Un intervento in tempi record, quello per i 13 appartamenti erp di Casellina, che saranno messi a bando in modo da rispettare i tempi e partire entro l’anno. L’ultimo passaggio della burocrazia, l’altro giorno con l’approvazione della giunta dell’ultimo stadio progettuale curato da Casa Spa. Il costo complessivo del progetto è di 4,5 milioni di euro: 3,5 saranno finanziati dalla regione Toscana, attraverso un apposito bando a cui l’amministrazione ha partecipato, e la parte restante dal comune di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it