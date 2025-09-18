Case occupate quanto costano allo Stato e i comuni più colpiti
In tutta Italia sono circa 30 mila gli immobili occupati, nel 2023 lo Stato ha perso per l'Imu non versata 2,4 milioni di euro. E Roma è la capitale anche in questo, con 1 milione di euro di mancato gettito per la tassa sulla casa. Il Campidoglio però riceverà quei soldi dallo Stato. Così come anche Milano, con quasi 600 mila euro di buco per le case occupate. Il resto dei rimborsi a Torino Firenze Genova Palermo e Napoli. Per dare una mano ai sindaci, il Governo ha istituito un nuovo fondo da 62 milioni di euro, che è stato appena sbloccato. Soldi che - denunciano associazioni e cittadini - derivano comunque da altre tasse e non arginano l'occupazione abusiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: case - occupate
Maxi blitz a Roma in via Sergio Tofano nelle case occupate: sgomberi, degrado e droga nei cioccolatini
Seconde case occupate. Ecco il piano per liberarle
Così l'Inps spende decine di migliaia di euro al mese di soldi pubblici per case occupate abusivamente a Roma
Case occupate, niente Imu. E il Governo manda un milione di euro a Roma https://ift.tt/3KkVaIr - X Vai su X
CASE POPOLARI Case occupate senza titolo e famiglie regolarmente in graduatoria che continuano ad attendere un’abitazione che non arriva mai #lattacco #comunedifoggia #arcacapitanata #casepopolari - facebook.com Vai su Facebook
Casa occupata, ecco come puoi riprendertela legalmente nel 2025: le nuove leggi, i tempi e tutte le opzioni disponibili; Case occupate, ogni ripristino costa 15 mila euro; Assolti i 'Robin Hood' delle case popolari di Milano.
Case occupate, la Cassazione chiarisce: la presenza di un minore non impedisce sfratto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Case occupate, la Cassazione chiarisce: la presenza di un minore non impedisce sfratto ... Scrive tg24.sky.it
Seconde case occupate. Ecco il piano per liberarle - Questo il titolo della conferenza stampa che si è tenuta stamane nella sala Nassirya di Palazzo Madama, organizzata da Forza Italia per ... Segnala ilgiornale.it