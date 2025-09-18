Era pronta dal 30 luglio la graduatoria della case Erap, ma è stata pubblicata solo ieri dal Comune di Civitanova, e solo dopo la richiesta di accesso agli atti del Pd, che ha presentato anche una interrogazione consiliare urgente sulla vicenda. I Dem adesso attaccano il sindaco per il ritardo con cui è stata resa ufficiale la lista delle famiglie assegnatarie dei 34 alloggi di edilizia agevolata di via Marchetti. "Messa con le spalle al muro, l’amministrazione Ciarapica ha dovuto finalmente pubblicare la lista degli assegnatari dei 34 appartamenti Erap" denuncia Lidia Iezzi. "La graduatoria era pronta fin dal 30 luglio scorso – rivela –, ma esce fuori soltanto dopo la richiesta di accesso agli atti e dopo una interrogazione consiliare urgente, depositata insieme con Francesco Micucci per conoscere l’iter dell’istruttoria di centinaia di domande". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Case Erap: la graduatoria pronta a luglio"