Cascina | la Città del Teatro intitola il foyer a Franco Viegi

Pisatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 settembre alle ore 19, alla presenza delle autorità cittadine e della famiglia sarà intitolato il foyer de La Città del Teatro alla memoria di Franco Viegi, figura di rilievo per la comunità cascinese e per l’intero territorio. Sindaco di Cascina dal 1980 al 1990, ex presidente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

