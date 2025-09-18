CarusTeatro in scena con il nuovo spettacolo dopo il successo del debutto
Tarantini Time Quotidiano La CarusTeatro Venerdì 19 Settembre alle ore 21.00, ancora in scena in replica con lo spettacolo CONTAMI scritto e diretto da Davide Roselli, dopo il grande successo del debutto di qualche settimana fa. Il calore del pubblico, gli apprezzamenti vari e le richieste hanno spinto ad organizzare una ulteriore replica dello spettacolo, che tra l’altro è stato selezionato per rappresentare la Puglia nel panorama teatrale italiana in una rassegna denominata Intrecci organizzata dalla Uilt (Unione Italiana Libero Teatro). “ContAminami, racContAmi, contAMI. Tre parole che racchiudono il titolo di quello che vuole essere non solo uno spettacolo di teatro, ma un vero e proprio viaggio attraverso il vissuto, la storia, le radici di ognuno di noi, del nostro Sud, del Meridione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: carusteatro - scena
CONTAMI : CarusTeatro debutta con il nuovo spettacolo La CarusTeatro di Carosino (Taranto) ormai una importante realtà teatrale del territorio, torna in scena con un nuovo spettacolo. Dopo un’estate di repliche con il collaudato Povero Piero, in giro per la P - facebook.com Vai su Facebook
“Contami”: il viaggio teatrale di Davide Roselli nel cuore e nelle radici del Meridione; POVERO PIERO - Spettacolo Teatrale - Leporano; A Grottaglie risate e riflessioni con “Il povero Piero” portato in scena da CarusTeatro.
Gallarate, la nuova stagione del Teatro Nuovo: 11 spettacoli tra musica, risate e riflessione - La stagione si aprirà sabato 11 ottobre con il musical “Hercules da zero a hero”, portato in scena dalla compagnia Dietro le quinte (foto dalla pagina Facebook del Teatro) ... Riporta laprovinciadivarese.it