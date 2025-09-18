Tarantini Time Quotidiano La CarusTeatro Venerdì 19 Settembre alle ore 21.00, ancora in scena in replica con lo spettacolo CONTAMI scritto e diretto da Davide Roselli, dopo il grande successo del debutto di qualche settimana fa. Il calore del pubblico, gli apprezzamenti vari e le richieste hanno spinto ad organizzare una ulteriore replica dello spettacolo, che tra l’altro è stato selezionato per rappresentare la Puglia nel panorama teatrale italiana in una rassegna denominata Intrecci organizzata dalla Uilt (Unione Italiana Libero Teatro). “ContAminami, racContAmi, contAMI. Tre parole che racchiudono il titolo di quello che vuole essere non solo uno spettacolo di teatro, ma un vero e proprio viaggio attraverso il vissuto, la storia, le radici di ognuno di noi, del nostro Sud, del Meridione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - CarusTeatro in scena con il nuovo spettacolo dopo il successo del debutto