Cartello shock in un negozio | Vietato l’ingresso agli ebrei | indagato il negoziante
Choc in Germania per un cartello apparso sulla vetrina di un piccolo negozio di Flensburg, nel nord del Paese, che vietava l’ingresso agli ebrei. Il testo recitava: «Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto». L’insegna è stata rimossa dopo l’intervento della polizia, ma la foto aveva già fatto il giro del web, scatenando polemiche e indignazione. Il titolare dell’esercizio si è difeso sostenendo di non aver valutato le conseguenze del gesto e di averlo affisso per la frustrazione legata agli eventi di Gaza. La sua spiegazione non ha convinto le autorità: la procura ha aperto un fascicolo per istigazione all’odio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
"Vietato l'accesso agli ebrei", cartello shock in un negozio di Flensburg: inchiesta in Germania per istigazione all'odio
