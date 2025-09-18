Carta Dedicata a te dove si può comprare con lo sconto del 15%

Dal 10 settembre l’Inps ha reso disponibili ai Comuni le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a te per il 2025. Le amministrazioni hanno tempo fino al 9 ottobre, alle ore 14, per verificare e consolidare i nominativi. Solo dopo questa fase sarà possibile procedere all’attivazione delle card, che assegneranno 500 euro a oltre un milione di famiglie italiane in difficoltà. Carta Dedicata a te, le convenzioni con la grande distribuzione. Il Ministero dell’agricoltura ha avviato le intese con le principali catene commerciali per rendere operativa la Carta Dedicata a te. Come riportato da Il Messaggero, nell’elenco iniziale per il 2025 figurano già Coop, Conad e i punti vendita legati a Federdistribuzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Carta Dedicata a te, dove si può comprare con lo sconto del 15%

In questa notizia si parla di: carta - dedicata

Carta Dedicata a Te 2025: aggiornamenti, requisiti e data prevista per la ricarica

Carta dedicata a te, bonus 500 euro per un milione di famiglie da ottobre: ma non si può usare per benzina e trasporti. Le novità

Carta dedicata a te, bonus 500 euro per un milione di famiglie da ottobre: ma non si può usare per benzina e trasporti. La guida

Carta “Dedicata a te” 2025 L’INPS ha avviato le procedure per l’erogazione della Carta “Dedicata a te” per l’anno 2025. Non è necessario presentare domanda: i beneficiari sono già stati individuati da INPS. I Comuni completeranno le verifiche entro il - facebook.com Vai su Facebook

“Carta Dedicata a te”. Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Apertura dell’applicativo web per i Comuni. Ulteriori indicazioni operative https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministra - X Vai su X

Carta dedicata a te dove si può fare la spesa? Dalla Coop alla Conad | i primi negozi che applicano lo sconto del 15% L' elenco; Carta Dedicata a Te 2025 da 500 euro | quando arriva chi può averla come funziona Tutte le regole.

Carta Dedicata a te 2025 Napoli, pubblicato il link per ottenere la social card da 500 euro per la spesa - Il primo pagamento con utilizzo della “Carta Dedicata a te” deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Lo riporta fanpage.it

Carta Dedicata a te 2025 da 500 euro, chi sono i beneficiari e quando arriva: la circolare Inps - L’Inps ha diffuso una circolare che riporta i requisiti per i beneficiari della carta Dedicata a te da 500 euro e le tempistiche per la sua consegna. Riporta fanpage.it