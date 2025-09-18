Carratù eletto Presidente della Commissione Controllo e Garanzia
L’Ottava Commissione consiliare permanente Controllo e Garanzia del Comune di Aversa ha eletto all’unanimità il nuovo presidente: si tratta dell’avvocato Dino Carratù, che raccoglie così il testimone da Antonio Farinaro.“Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami – ha dichiarato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: carrat - eletto
Aversa Dino Carratù eletto Presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Comune.
