Carragher duro dopo la sconfitta del Chelsea | Con 2 miliardi spesi hanno vinto il trofeo di Mickey Mouse

La sconfitta contro il Bayern Monaco suscita le critiche di Carragher sul Chelsea: i due miliardi spesi non sono serviti a nulla e il Mondiale per Club vale come quello di "Mickey Mouse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carragher - duro

Il Liverpool come i Galacticos della Premier League? La pensate come Jamie Carragher? Gli investimenti sul mercato quest'estate hanno fatto del Liverpool il club che ha speso più di chiunque altro nella storia. Quasi 500 milioni di euro scuciti per accapa - facebook.com Vai su Facebook

Carragher duro dopo la sconfitta del Chelsea: Con 2 miliardi spesi hanno vinto il trofeo di Mickey Mouse.

Carragher duro dopo la sconfitta del Chelsea: “Con 2 miliardi spesi hanno vinto il trofeo di Mickey Mouse” - La sconfitta contro il Bayern Monaco suscita le critiche di Carragher sul Chelsea: i due miliardi spesi non sono serviti a nulla e il Mondiale per Club ... Segnala fanpage.it