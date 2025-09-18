Caroline visibilmente agitata avrebbe abbandonato il tavolo del locale lasciando Stefano da solo

Iodonna.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

U na cena romantica che si trasforma in un litigio pubblico: è quanto accaduto a Stefano De Martino e alla sua fidanzata Caroline Tronelli in un ristorante nel cuore del quartiere Prati, a Roma. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la coppia, che convive dalla fine delle vacanze estive, ha vissuto un momento di tensione che ha attirato l’attenzione dei presenti. Stefano De Martino, irriverente testimonial di bellezza per i capelli X Leggi anche › Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino lascia Instagram Caroline, visibilmente agitata, avrebbe abbandonato il tavolo del ristorante lasciando Stefano da solo a riflettere per una ventina di minuti prima di raggiungere casa, poco distante dal locale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

