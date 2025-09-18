carolina crescentini tra erotismo e riviste in mrs playmen la serie netflix ispirata a una storia vera

Adelina Tattilo è stata la direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni '70 Netflix porta sullo schermo la storia di Adelina Tattilo, la donna che negli anni '70 osò sfidare i tabù dell'Italia cattolica e conservatrice. Si intitola Mrs Playmen la nuova serie in sette episodi prodotta da Aurora TV, il cui teaser trailer è appena stato diffuso. L'uscita è fissata per il 12 novembre, in esclusiva sulla piattaforma. Al centro del racconto c'è Adelina Tattilo, interpretata da Carolina Crescentini, figura visionaria e pioniera dell'editoria erotica in Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

