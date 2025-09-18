Carolina Crescentini tra erotismo e riviste in Mrs Playmen la serie Netflix ispirata a una storia vera

Movieplayer.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adelina Tattilo è stata la direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni '70 Netflix porta sullo schermo la storia di Adelina Tattilo, la donna che negli anni '70 osò sfidare i tabù dell'Italia cattolica e conservatrice. Si intitola Mrs Playmen la nuova serie in sette episodi prodotta da Aurora TV, il cui teaser trailer è appena stato diffuso. L'uscita è fissata per il 12 novembre, in esclusiva sulla piattaforma. Al centro del racconto c'è Adelina Tattilo, interpretata da Carolina Crescentini, figura visionaria e pioniera dell'editoria erotica in Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

carolina crescentini tra erotismo e riviste in mrs playmen la serie netflix ispirata a una storia vera

© Movieplayer.it - Carolina Crescentini tra erotismo e riviste in Mrs Playmen, la serie Netflix ispirata a una storia vera

In questa notizia si parla di: carolina - crescentini

“Tutta colpa del rock”: al cinema la band di Lillo, Elio, Naska e Carolina Crescentini

"Mrs Playmen": il trailer della serie sulla rivista erotica italiana con Carolina Crescentini

Mrs Playmen: teaser trailer della nuova serie Netflix con Carolina Crescentini

Carolina Crescentini tra erotismo e riviste in Mrs Playmen, la serie Netflix ispirata a una storia vera; Primo ciak per Mrs Playmen , protagonista Carolina Crescentini; Mrs Playmen, Carolina Crescentini e la storia del sexy italiano su Netflix.

Cerca Video su questo argomento: Carolina Crescentini Erotismo Riviste