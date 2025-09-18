Carolina Crescentini sarà Mrs Playmen la serie Netflix sulla celebre rivista erotica

Playmen è stata per anni la rivista erotica più famosa d’Italia e dietro di essa c’era una donna, Adelina Tattilo, editrice che la fondò nel 1967 e la cui storia meritava di essere raccontata. Cosa che accadrà nella serie Mrs Playmen, che vedrà Carolina Crescentini nei panni della protagonista. Sette episodi prodotti da Aurora TV che saranno disponibili su Netflix a partire dal 12 novembre, e che porteranno in scena la storia di una rivista che ha a suo modo riscritto le regole della società italiana. Perchè la Tattilo rappresentò una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni ’70. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Carolina Crescentini sarà Mrs Playmen, la serie Netflix sulla celebre rivista erotica

In questa notizia si parla di: carolina - crescentini

“Tutta colpa del rock”: al cinema la band di Lillo, Elio, Naska e Carolina Crescentini

"Mrs Playmen": il trailer della serie sulla rivista erotica italiana con Carolina Crescentini

Mrs Playmen: teaser trailer della nuova serie Netflix con Carolina Crescentini

Rilasciato il primo trailer di Mrs Playmen, la nuova serie tratta dalla storia di Adelina Tattilo con Carolina Crescentini protagonista. In arrivo su Netflix il 12 novembre. - X Vai su X

PiperFilm. . Osso nasconde sicuramente delle sorprese TUTTA COLPA DEL ROCK è ora al cinema! Con Lillo, Maurizio Lastrico, Elio, Naska, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Agnese Claisse, Massimo Cagnina e con Carolina Crescentini, e con Sofia P - facebook.com Vai su Facebook

Carolina Crescentini tra erotismo e riviste in Mrs Playmen, la serie Netflix ispirata a una storia vera - Adelina Tattilo è stata la direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni '70 ... Scrive movieplayer.it

“Mrs Playmen” su Netflix: Carolina Crescentini è Adelina Tattilo, serie sull’editrice erotica italiana - Dal 12 novembre la vita dell'audace editrice della prima rivista erotica italiana, pioniera delle battaglie per i diritti civili in un paese conservatore e moralista ... Secondo iodonna.it