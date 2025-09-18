Carolina Crescentini sarà Mrs Playmen la serie Netflix sulla celebre rivista erotica.

Playmen è stata per anni la rivista erotica più famosa d’Italia e dietro di essa c’era una donna, Adelina Tattilo, editrice che la fondò nel 1967 e la cui storia meritava di essere raccontata. Cosa che accadrà nella serie Mrs Playmen, che vedrà Carolina Crescentini nei panni della protagonista. Sette episodi prodotti da Aurora TV che saranno disponibili su Netflix a partire dal 12 novembre, e che porteranno in scena la storia di una rivista che ha a suo modo riscritto le regole della società italiana. Perchè la Tattilo rappresentò una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni ’70. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

