carolina crescentini protagonista di mrs playmen la nuova serie netflix sulla rivista erotica

La figura di Adelina Tattilo rappresenta un capitolo fondamentale nella storia dell’editoria erotica italiana, simbolo di una rivoluzione culturale e sociale che ha segnato profondamente gli anni ’60 e ’70. La sua vita e il suo ruolo come pioniera nel settore saranno al centro della nuova serie Mrs Playmen, interpretata da Carolina Crescentini. Questa produzione, composta da sette episodi, sarà disponibile su Netflix dal 12 novembre, offrendo uno sguardo approfondito sulla figura di una donna che ha sfidato i canoni del suo tempo. chi era adelina tattilo. una donna all’avanguardia in un’epoca conservatrice. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

