Caro scuola dieci mamme al giorno hanno chiesto aiuto all’Emporio bimbi della San Vincenzo de’ Paoli di Terni

L’inizio della scuola è il periodo di maggiori necessità per le famiglie con figli piccoli che si rivolgono all’Emporio bimbi della San Vincenzo de’ Paoli di Terni, e di preoccupazioni considerando quanto l’acquisto di libri e corredo scolastico, con i prezzi in continuo aumento, incide sulla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: caro - scuola

Scuola, torna l’incubo caro-libri: “Spesa fino a 1.400 euro”

Scuola, dalle penne ai quaderni: è tutto più caro

Ritorno a scuola con il caro libri: oltre 700 euro annui solo per materiale didattico e sussidi educativi. Interviene l’Antitrust

Libri e materiale didattico, il caro scuola pesa sulle famiglie https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/caroscuola-libri-calabria-annoscolastico-050492af-ee39-4350-83b9-d3fdf785fdf5.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

Cosacons «l'Istat conferma in modo definitivo la stangata che si è abbattuta sulle vacanze estive degli italiani, e dai numeri dell'istituto di statistica emerge anche un allarme legato al caro-scuola» - facebook.com Vai su Facebook

Caro scuola, dieci mamme al giorno hanno chiesto aiuto all’Emporio bimbi della San Vincenzo de’ Paoli di Terni; Quaderni, libri e zaini: a Olbia il ritorno a scuola pesa sulle famiglie; Caro scuola: i libri di testo sono sempre più costosi.

Caro scuola, i romani affollano il lungotevere Oberdan: "Un libro nuovo costa 40 euro, qui si paga la metà" - Secondo i dati del Codacons, quest'anno il costo dei libri scolastici è aumentato del 30% rispetto a tre anni fa. Secondo romatoday.it

Caro scuola, governo studia piano aiuti contro il caro libri/ In manovra detrazione al 19% sui libri di testo - Piano di aiuti per famiglie contro il caro scuola, il governo studia una nuova detrazione per i libri di testo, da inserire nella manovra di bilancio 2025 Caro scuola, in manovra 2025, come annunciato ... Segnala ilsussidiario.net